На Крым напала марокканская саранча

Новый для Крыма вид опасного вредителя — марокканскую саранчу — выявили на полуострове специалисты ФГБУ «Россельхозцентр». Она обнаружена почти на 10% из обследованных 225 га сельхозземель, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

Отмечается, что очаги массового распространения насекомого выявлены, в частности, на территории Джанкойского и Первомайского районов. Средневзвешенная численность вредителя в этих районах составила 100 личинок на 1 кв.м, а максимальная — более 300, что превышает экономический порог вредоносности (2-5 личинок на 1 кв.м).

Для предупреждения массового распространения вредителя специалисты учреждения рекомендуют руководителям сельхозхозяйств регулярно проводить мониторинг посевов, обрабатывать их спецпрепаратами, которые имеются в наличии и оповещать власти.

В сообщении говорится, что марокканская саранча — один из самых серьезных вредителей, питается злаковыми и бобовыми культурами, молодыми саженцами фруктовых деревьев, винограда.