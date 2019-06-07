Избирательная кампания в заксобрание стартует 8 июня

Формирование нового депутатского корпуса обойдется бюджету Севастополя более чем в 40 миллионов рублей. Решение о назначении выборов на 8 сентября было принято заксобранием 4 июня. Официальная публикация об этом в газете «Севастопольские известия» вышла 8 июня.

Выдвижение кандидатов-мажоритарщиков и городских списков кандидатов начинается с этой даты и продолжается месяц. «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» — избирательные объединения, которые освобождены от сбора подписей в поддержку своих кандидатов. Это парламентские партии. Остальные 21 (а Управлением Минюста Российской Федерации по Севастополю на момент назначения выборов зарегистрировано 25 региональных отделений политических партий) обязаны собрать для своего списка 0,5% подписей от числа городских избирателей, а кандидаты-мажоритарщики — 3% подписей от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего одномандатного избирательного округа.

Агитационный период для кандидатов начинается со дня предоставления ими в комиссию заявления о согласии баллотироваться; для кандидата-списочника — со дня предоставления списка в городскую избирательную комиссию; для избирательных объединений — со дня принятия решения о выдвижении кандидата, городского списка кандидатов (с момента проведения конференции). Агитационный период в СМИ стартует 10 августа и финиширует в «день тишины» 7 сентября.

С 24 июля по 4 сентября во всех территориальных избирательных комиссиях, в 10 отделениях МФЦ и через Единый портал государственных услуг, а с 28 августа по 4 сентября 2019 года на всех 180 избирательных участках города будут организованы пункты приема заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения. Оформить заявление может любой гражданин РФ, зарегистрированный на территории Севастополя. В 2018 году на выборах Президента Российской Федерации данным правом воспользовались почти 12 тысяч человек, зарегистрированных и постоянно проживающих в городе.