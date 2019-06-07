Гаражные кооперативы и лагерь инвалидов смыло ливнем

По данным «Севастопольского ЦГМС», утром 7 июня в течение трех часов в центральной части города выпало 33 мм осадков. На телефоны экстренных служб поступило более тысячи звонков от граждан.

В 9.00 аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Севастополю в составе 60 человек и 14 единиц техники была приведена в готовность. Пожарно-спасательные подразделения оперативно приступили к деблокировке автомобильной техники, попавшей в зоны подтопления в низменных участках города. Силами ГУ МЧС проводилась откачка воды из подвалов жилых домов и магазинов. Также была проведена эвакуация граждан, не способных самостоятельно выбраться из подвальных и полуподвальных помещений. Всего в ходе работ спасено 120 человек, из них 12 детей и 38 инвалидов в том числе 10 детей инвалидов. Совершено 57 выездов на спасение граждан.

МЧС проводит работы на территории гаражных кооперативов «Вымпел-1» и «Вымпел-2» на улице Маршала Бирюзова (район магазина «Океан» на пр.Ген.Острякова), где из-за подтопления обширных участков начался обвал грунта со склона. В зону чрезвычайной ситуации попали 417 гаражей, 37 из них находятся под угрозой обрушения, два — в аварийном состоянии.

Силами 3-й пожарно-спасательной части оказана помощь отдыхающим в «Лагере добрых дел» — всероссийском реабилитационном лагере для людей с ограниченными возможностями на побережье поселка Орловка. Там ветром снесло несколько временных строений палаточного городка.

В ликвидации последствий происшествия задействованы силы и средства МЧС России по городу Севастополю, патрульно-постовой службы полиции, ГИБДД, Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя, аварийная газовая служба.