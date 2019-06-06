Закон об отзыве губернатора принят в первом чтении

Документ, разработчиком которого стал депутат Вячеслав Горелов, практически в точности повторяет тот, что был внесен больше года назад губернатором Дмитрием Овсянниковым и отклонен депутатами при рассмотрении.

Законопроект предусматривает организацию референдума о лишении губернатора его поста, если глава города допустил нарушение законодательства или неоднократное и грубое неисполнение своих обязанностей.

«Проступки» должны быть доказаны судом. В городской суд по такому вопросу имеют право обратиться политические партии, общественные объединения или группа жителей Севастополя в 100 человек.

При доказанном факте нарушений инициативная группа граждан (уже из 50-ти человек) обращается в избирком, чтобы организовать референдум. Для поддержания этого вопроса, после его согласования с горизбиркомом и Законодательным собранием, инициативная группа должна собрать 25% голосов от общей численности всех избирателей в Севастополе (по предварительной оценке, это более 80 тысяч подписей) за 30 дней. 20% этих подписей затем проверяются на подлинность.

— Законопроект должен соответствовать двум взаимоисключающим критериям. Нам нужен такой законопроект, который не позволит дестабилизировать ситуацию в регионе, а, с другой стороны, предоставить гражданам возможность решать самим, что есть проявление демократии в ее самом прямом смысле, — прокомментировал документ В.Горелов.

Против принятия документа высказался прогубернаторский депутат Борис Колесников, который предположил, что «отсутствие в Уставе Севастополя полномочий Законодательного собрания устанавливать порядок отзыва губернатора может являться непреодолимым препятствием». Однако его призыв повременить с принятием закона об отзыве губернатора поддержки у коллег не нашел. Законопроект приняли в первом чтении минимально необходимым числом голосов — «за» высказались 13 депутатов.