Проход запрещен: берег в Ласпи и Батилимане продолжают отбирать у севастопольцев

Первый рейд

Еще в начале февраля 2018 года группа депутатов заксобрания Севастополя, общественников и журналистов выезжала в район Батилимана, где обнаружила целый ряд строек непонятного происхождения. Последнее вызвало искреннее возмущение участников рейда, с намерением действовать незамедлительно и решительно.

К тому депутатов подвигали не только обнаруженные факты несанкционированного строительства, но и настоятельные требования общественников прекратить незаконное использование севастопольской земли.

Тогда председатель постоянного комитета по градостроительным и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя Вячеслав Горелов жаловался на нежелание руководства города, а также представителей ДИЗО, Севстройнадзора и Севприроднадзора включиться в разговор о нарушениях в использовании данных участков земли.

Результатом выездного заседания стала декларация депутатских намерений расставить точки над «i»: потребовать у городской исполнительной власти приостановить строительство, найти и призвать к ответственности застройщиков.

В течение года «Севастопольская газета» старалась отслеживать происходящее, неоднократно напоминая В.Горелову о существующей проблеме. Тем более, что в числе вопросов, нуждающихся в принципиальном и быстром решении, оказался пляж базы отдыха «Таврида», у входа на территорию которого уже тогда, в феврале 18-го, появилась табличка о принадлежности бывшего городского общедоступного пляжа Министерству обороны.

На это депутаты заксобрания заявляли о готовности разобраться с фактом отторжения означенной городской собственности в пользу военных. Как сообщил В.Горелов в сентябре того же года, на посланный им запрос в Генеральную прокуратуру был получен «недостаточно внятный ответ». В генпрокуратуре не усмотрели никаких нарушений, с объяснением, что передача пляжа была связана с некими серьезными интересами Министерства обороны.

В очередной раз ходом решения вопроса по пляжу «Таврида» «Севастопольская газета» интересовалась у председателя постоянного комитета в начале апреля уже 2019 года. В ответ была озвучена информация об очевидно безрадостных перспективах для горожан...

— В действиях военных прослеживается не лишенная хитрости последовательность: сначала они повесили у пляжа табличку, потом поставили забор, оставив открытой калитку для прохода к морю. Следующим действием, судя по всему, станет полный запрет горожанам доступа на территорию пляжа, — заявил тогда В.Горелов. Он предположил, что пока не будет установлен юридический факт такого запрета, Росприроднадзор не станет бороться за эту территорию.

И вот: новым поводом к коллективному рейду в Батилиман 3 июня стало сообщение о полном закрытии свободного доступа на пляж.

Состав этого десанта борьбы за справедливость мало чем отличался от предыдущего, разве что общественников стало больше. По их словам, нынешнее антиобщественное отношение властей к территории Ласпи и Батилимана вызывает у них обеспокоенность и тревогу.

По словам самого В.Горелова, в начале 2019 года им были направлены письма в Севприроднадзор, а также начальнику ФГКУ «Крымское территориальное управление имущественных отношений Минобороны России». На первое получен ответ, что проход не перекрыт и калитка открыта. Во втором ответе сообщалось, что «земельные участки военного городка №Б-169 поставлены на государственный кадастровый учет, на указанном земельном участке зарегистрировано право собственности РФ и право постоянного бессрочного пользования ФГКУ «Крымское территориальное управление имущественных отношений Минобороны России», установка ограждения производится для нужд Вооруженных Сил РФ».

Неопознанный строительный объект

Другим поводом к проведению выездного заседания депутатского комитета стал майский сигнал о ведении строительных работ в урочище Батилиман на еще одном странном объекте.

С него и начали объезд, а, вернее, обход, поскольку подобраться к прибрежной стройке, граничащей с так называемой бывшей «дачей Януковича», оказалось не так-то просто. Собственно, путь пролег по территории ныне пустующей базы отдыха «Батилиман» ГУП «Пансионаты Севастополя».

Почему территория базы, находящейся в собственности города, откровенно простаивает в сезон — вопрос отдельный. Сейчас речь идет об ином — кто и по какому праву развернул у самой кромки воды масштабное гидротехническое строительство с использованием тяжелой строительной техники? Смуглолицые строители, занятые возведением бетонной набережной или, возможно, причала, на вопрос: «Что и для кого?» только пожимали плечами.

— Мы стремительно теряем побережье Севастополя — урочища Ласпи и Батилимана, и так на протяжении 11 километров. Еще в 2014 году база отдыха «Батилиман» полностью эксплуатировалась, потом она перешла в ГУП, и ее стали искусственно убивать. Директор ГУП Эдуард Грязнов — профессионал никакой, зато он человек губернатора. В результате: база убита, они объявляют ее нерентабельной и, судя по всему, намерены от нее избавиться, — рассказала общественница Ольга Загреба.

Она назвала неуемными хозяев незаконной стройки, вспомнив о существовавшем прежде на этом берегу каменном хаосе, который теперь «раздолбили и вывезли». Уничтожено также большое количество краснокнижных деревьев.

— Я считаю, что этот беспредел необходимо прекращать, иначе вскоре мы будем ходить вдоль высоких заборов, не имея возможности попасть к морю. Нынешние хозяева давно уже зашли даже за территорию дачи Януковича, — возмущается О.Загреба, совершенно уверенная, что в скором будущем урочище Батилиман закроют для простых людей и застроят новоделами. Не исключено, что столь лакомый кусок запланирован под строительство очередной госдачи.

Интересно, что представитель Росприроднадзора вообще отказался комментировать увиденное, сославшись на отсутствие на то полномочий.

— В мои функции входит прибыть и зафиксировать нарушение, — неохотно пояснил заместитель начальника отдела надзора Росприроднадзора Леонид Михайлов.

Будут крепить оборону на пляже

Дорога к пляжу базы отдыха «Таврида», как и раньше, проходит мимо зафиксированных в прошлом году странных строительных объектов, с той лишь разницей, что один из них уже вовсю функционирует, а другой от фундамента превратился в полностью смонтированную шестиэтажку.

Вопрос «чьи они?» так и остается риторическим. Впрочем, об этом сейчас и вспоминать не стали.

Депутаты также предпочли не вспоминать и о печально известном распоряжении правительства Севастополя от 20.03.2015 №195-РП «О передаче имущества, находящегося в собственности Севастополя, в федеральную собственность», на основании которого в пользование МО РФ в общей сложности были переданы 4500 га земли, без указания их точных координат. Заметим, передача произошла без каких-либо возражений депутатов Законодательного собрания, которым теперь только и остается, что охать и ахать по поводу (да!) формально узаконенного земельного беспредела военных.

Теперь к все той же запрещающей табличке годовалой давности добавились наглухо заваренная калитка, вышка охраны, сетчатое ограждение вдоль пляжа, слева и справа усиленное спиралью Бруно (проволочное заграждение из колючей проволоки), что буквально вывело из себя В.Горелова, судя по всему не ожидавшего увидеть такую картину.

К общему впечатлению добавилось и то, что из 200 метров пляжа военные милостиво оставили севастопольцам примерно 20-метровый кусочек с краю, для верности отгородив его от основной части пляжа колючей проволокой.

— В связи с тем, что здесь нет никаких пансионатов Министерства обороны, остается непонятно, зачем им этот пляж, кто будет сюда приезжать? С другой стороны, здесь есть несколько гражданских баз отдыха, сюда приезжают купаться отдыхающие с Турецкой поляны. Для Севастополя с численностью населения под полмиллиона человек на всей акватории Ласпи открытыми остаются этот маленький участок и небольшой пляжик у бухты Мечты. Все остальные пляжи в Ласпинской бухте уже не имеют доступа. Если здесь будут отдыхать только военные, хотелось бы знать, из каких прилегающих пансионатов они будут сюда приезжать, — прокомментировала увиденное федеральный эксперт Общероссийского народного фронта и председатель общественного совета при Севприроднадзоре Наталья Мильчакова.

Весь Крым за колючей проволокой?

Всеобщее негодование разделила и неожиданно подошедшая семья из Санкт-Петербурга. Алексей и Наталья рассказали, что много лет отдыхают в этом месте, но в этом году неожиданно оказались перед закрытым пляжем. Говорят, что больше всего их поразила колючая проволока.

— У меня сейчас бегает двухгодовалый ребенок рядом с колючей проволокой. Мы не понимаем, как можно отдыхать в Крыму, где атомные цены и такие условия?! Значит, напишите прямо на Крымском мосту, что Крым — это военная база, — не сдержал эмоций Алексей.

К протестам не призываю, но пойму

Комментируя создавшуюся ситуацию, В.Горелов сразу высказал предвидение, что уже этим летом севастопольцы снесут огораживающий пляж забор.

— Не потому, что я к этому призываю, я просто других вариантов не вижу. Когда это было видано, чтобы Минобороны огораживало пляж колючей проволокой, где еще такое происходит? Какие военные объекты они собираются размещать на пляже? — озвучил он свое мнение. А на вопрос, есть ли способы решения вопроса не протестно, в очередной раз ответил о готовности писать письма на самый высокий уровень — в Генеральную прокуратуру, Администрацию президента, Министерство обороны, полпредство в Южном федеральном округе, Федеральную службу безопасности, природоохранную прокуратуру, отметив, правда, что сделанный им накануне телефонный звонок в Министерство обороны впервые остался без ответа. Более того, военные проигнорировали и приглашение депутатов принять участие в выездном заседании. Последнее, вероятно, произошло из-за боязни отвечать на вопросы, для каких именно стратегических нужд им понадобился пляж в Батилимане.

— То, что происходит здесь, касается социальной напряженности в городе! Я не имею права призывать к протестам, но, как человек и севастополец, я пойму людей, которые придут сюда и снесут этот забор. Другого способа я не вижу! — заключил председатель постоянного комитета городского парламента.