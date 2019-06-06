По Малахову кургану катают на электромобиле

Севастопольский военно-исторический музей-заповедник приглашает туристов совершить обзорную экскурсию по Малахову кургану на электромобиле.

Опытные экскурсоводы познакомят с историей создания Мемориального комплекса «Малахов курган» и памятными местами, связанными с событиями двух оборон Севастополя, в комфортных условиях.

Экскурсии проводятся в среду, четверг, пятницу, субботу и в воскресенье в 11.00, 14.00 и 16.00.

Стоимость экскурсии на электромобиле с посещением Оборонительной башни — 400 рублей, без посещения башни — 150 рублей. Для детей действует система скидок.

Запись на экскурсии: +7 (988) 360-63-85.