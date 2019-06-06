Памятник сотрудникам органов внутренних дел соорудят рядом с бывшей тюрьмой

В День образования российской полиции, 5 июня, в скверике на пл.Восставших прошла торжественная церемония закладки камня на месте будущего памятника сотрудникам органов внутренних дел.

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю, почетное право открытия камня было предоставлено председателю севастопольской организации ветеранов ОВД и ВВ России Александру Казакову и ученице кадетского класса школы №6 Марии Куличенко.

На установленной памятной табличке размещена надпись, которая гласит, что на месте камня будет установлен памятник сотрудникам органов внутренних дел.

В торжественном мероприятии принял участие начальник УМВД России по Севастополю генерал-майор полиции Василий Павлов, который пригласил всех желающих принять участие в конкурсе эскизов для скульптурной композиции.

Раньше мемориальные мероприятия УМВД в Севастополе проводились напротив административного здания милиции в сквере на ул.Пушкина, который так и назывался «Милицейским». Потом его переименовали в «Сквер им.Василия Бузина», в честь начальника Севастопольского горотдела милиции в период героической обороны 1941-1942 годов. В 2012 году в сквере даже построили часовню во имя Святого Благоверного Александра Невского, поскольку именно этот святой еще со времен Российской империи является небесным покровителем стражей порядка. В часовне на памятной доске нанесены имена сотрудников милиции, погибших при исполнении служебного долга.

Теперь руководство управления МВД занимает здание по адресу: пл.Восставших, 6. На этой площади с конца 19 века (тогда она называлась ул.Херсонесской) находилась городская тюрьма. Выбор места для полицейского памятника очень хорошо сочетается с этим историческим фактом.