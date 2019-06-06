Новый закон о рекламных конструкциях может оставить город вовсе без них

Такое объяснение дал губернатор на свое отрицательное заключение по законопроекту об изменениях закона «О предельных сроках, на которые могут заключаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Севастополя».

«Вступление в силу закона не позволит уполномоченному исполнительному органу государственной власти Севастополя проводить торги на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций», — говорится в письме губернатора Дмитрия Овсянникова, поступившем в качестве объяснения вето, наложенного главой города на законопроект.

Председатель постоянного комитета заксобрания по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов предложил принять закон в ранее принятой редакции, так как «это необходимо в целях приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным».

Из-за раскола заксобрания на почти равные части — сторонников губернатора и оппозиционеров, сторонников депутата Алексея Чалого, — вето преодолеть не удалось. «За» были только 13 депутатов, когда требуется 16 голосов.