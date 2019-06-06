На «Опере в Херсонесе» поставят балет «Спартак»

Севастополь готовится к проведению третьего фестиваля «Опера в Херсонесе». В этом году его главным событием станет балет «Спартак».

Об этом в интервью радио «Спутник» в ходе Санкт-Петербургского экономического форума сообщил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Международный фестиваль «Опера в Херсонесе» в этом году пройдет с 14 по 17 августа.

«У нас проходят знаковые события, например «Опера в Херсонесе». Уже дважды на фестивале был президент России Владимир Владимирович Путин, в этом году мы тоже ждем главу государства», — рассказал Д.Овсянников.

Главным событием фестиваля станет постановка балета «Спартак» со звездами мировой величины. Главные партии в спектакле исполнят известнейший танцовщик современности, лауреат международных конкурсов, дипломант Национального театрального фестиваля «ЗолотаяМаска» Сергей Полунин и премьер Баварского балета Озиель Гоунео (Osiel Gouneo).

С.Полунин выступал на фестивале и в 2018 году.