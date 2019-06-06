Евросоюз одобрил продление санкций в отношении Крыма и Севастополя

Дипломаты Евросоюза одобрили продление односторонних запретительных мер в отношении Крыма и Севастополя, срок действия которых истекает 23 июня.

Санкции будут продлены до 23 июня 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg, а оно — на источник в ЕС.

Как ожидается, после повторного обсуждения на будущей неделе правительства европейских стран одобрят это решение 18-20 июня.

Санкции в отношении Крыма и Севастополя включают запрет на импорт в ЕС любых крымских товаров, любые европейские инвестиции на территории Крыма, включая приобретение там недвижимости, финансирование бизнеса, предоставление услуг, например, туристических. Европейским судам запрещен вход в крымские порты, а самолетам - посадки в аэропортах Крыма за исключением экстренных ситуаций.

Всего санкционная политика ЕС в отношении России включает три независимых трека: визовые ограничения против российских граждан, экономические секторальные санкции против ряда российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов, а также ограничительные меры против Крыма. Все эти пакеты были введены в течение 2014 года.