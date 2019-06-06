Депутаты раскритиковали работу губернатора в 2018 году

Главе города дали время подготовить план повышения эффективности деятельности местного правительства в текущем году — до 1 июля.

Постановление, оценивающее деятельность севастопольского правительства в 2018 году, рассмотрено депутатами 4 июня. Разработчики документа — семеро депутатов из «коалиции Чалого», докладчиком выступил зампредседателя регионального парламента Александр Кулагин.

Он обратил внимание коллег на прекращение строительства КОС «Южные», банкротство ГУП «Городской автозаправочный комплекс», приостановку деятельности торговых центров, задержку в реализации федеральной целевой программы (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2022 года», блокировку принятия Генплана города.

Практически все эти негативные моменты, по мнению депутатов, оказались возможны из-за действий (или преступного бездействия) губернатора Дмитрия Овсянникова.

«Законодательное собрание Севастополя отмечает, что такие события произошли вследствие противоправных действий (бездействия), а также в связи с отсутствием надлежащего контроля со стороны высшего должностного лица — губернатора Севастополя», – говорится в тексте постановления.

Губернатору попеняли на «нарушения принципов деятельности и системы взаимодействия органов государственной власти», указали на недостаточность инвестиционной активности, снижение в Севастополе количества субъектов малого и среднего бизнеса.

Градоначальнику рекомендовано в срок до 1 июля представить в заксобрание «информацию о результатах рассмотрения настоящего постановления и принятых и (или) планируемых к принятию мерах по повышению эффективности деятельности правительства Севастополя в 2019 году».