Депутаты не смогли изменить закон о зарплатах чиновников

На заседании заксобрания 4 июня депутаты попытались преодолеть вето губернатора на законопроект «О внесении изменений в закон 2014 года №15-ЗС «О государственных должностях Севастополя». Но необходимых 16 голосов не нашлось.

Принять законопроект в ранее принятой редакции было решено на совете Законодательного собрания, так как возражение губернатора по этому документу не содержало никаких новых предложений или поправок. О чем сообщил докладчик по вопросу, председатель парламентской комиссии по законодательству и государственному строительству Виктор Посметный.

Изменения в закон о госдолжностях предусматривают изменение порядка выплат лицам, замещающим государственные должности. Эта инициатива депутатов проходит в рамках противостояния законодательной и исполнительной ветвей власти в Севастополе.

Напомним, в 2018 году правительство города снизило финансирование Контрольно-счетной палаты и аппарата зак­собрания, чтобы добиться среднего уровня зарплат, рекомендованных Минфином для местных госслужащих, — около 44 тысяч рублей в месяц.

Теперь за «ответный» документ проголосовали только 13 депутатов. Для преодоления вето требуется 16 голосов «за». Согласно требованиям законодательства, повторно выходить с этим законом на обсуждение можно будет через два месяца.