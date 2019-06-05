В «Муссоне» соревнуются киборги
На название «киборги» никто из участников соревнований даже не думает обижаться, напротив, по их мнению, само это слово означает человека будущего, наделенного большими техническими возможностями.
Под таким негласным девизом 5 июня и прошло открытое первенство по кибатлетике «Крым-2019» на «Новой арене» спорткомплекса «Муссон», предоставленного для проведения состязания совершенно бесплатно.
Как объяснил генеральный директор Союза «Кибатлетика» Александр Любинский, это новый российский проект, который предусматривает состязания людей с ограниченными возможностями здоровья по выполнению повседневных задач при помощи технических средств реабилитации. Речь идет о протезах рук, ног, инвалидных колясках.
— Данным проектом мы показываем, что человек может преодолеть любые сложности, с которыми он сталкивается в быту в ситуации ограниченных возможностей здоровья, что позволяет ему вернуться к активной жизни и к своей профессии, — сказал А.Любинский.
По его информации, не так давно Союз «Кибатлетика» стал обладателем президентского гранта и проводит чемпионаты в восьми городах России. Соревнования уже прошли в Санкт-Петербурге, Новокузнецке, Уфе, Калуге. После Севастополя будут Нижний Новгород, Казань и Ижевск.
Сам проект зародился два года назад и нацелен на социализацию людей, имеющих инвалидность, приобщение их к активной деятельности, а также на развитие технических средств реабилитации.
Для проведения чемпионата организаторы оборудовали специальную трассу, прохождение которой позволяет оценить работу того или иного высокотехнологичного устройства, коими и являются современные бионические протезы, нейрогарнитура, электрические коляски.
Среди имитируемых бытовых ситуаций те, с которыми человек сталкивается ежедневно: преодоление ступенек, пандусов, вывешивание белья, замена лампочки, хождение на протезах по бордюрам и иным преградам, способность удерживать равновесие на нестабильной площадке и, наконец, способность доставать и перекладывать те же самые столовые приборы. Обычный человек все это проделывает, даже не задумываясь, инвалид — как правило, каждый раз преодолевая себя.
Разумеется, способность легко выполнять подобные действия в случае людей с ограниченными возможностями здоровья напрямую связана с используемыми при протезировании высокими технологиями, они-то в итоге и обеспечивают симбиоз человеческого тела и механизмов. Именно потому «киборги» зачастую действительно могут выполнить большие задачи, чем обычный человек.
В чемпионате приняли участие 50 человек, 20 из которых — из Севастополя и столько же — из городов Крыма. Целая команда приехала из Краснодара, были участники из Сочи, Москвы и даже один из Кемеровской области. Последний уже принимал участие в подобных соревнованиях, и ему так понравилось, что он решил поучаствовать еще раз и специально приехал в Севастополь.
— Чемпионат — это открытая площадка для общения, где участники делятся опытом о том, как они справляются с разными задачами, делятся своими ноу-хау, — продолжил А.Любинский.
Организаторы изначально были настроены на то, чтобы сделать мероприятие настоящим праздником, поэтому включили в программу художественные номера, как яркое свидетельство того, что колясочники тоже могут заниматься бальными танцами или вальсировать в паре на протезе.
— Кибатлетика — это не спорт, а владение техническими средствами реабилитации, помноженное на желание победить и качественно пройти трассу, это сравнимо с Формулой-1, с той разницей, что соревнуются не моторы и пилоты, а люди и средства реабилитации, — улыбнулся гендиректор проекта. По его словам, никакой предварительной подготовки к чемпионату не требуется, все рассчитано на прохождение трассы с первого раза. Впрочем, детали прохождения можно узнать и заранее, заглянув на сайт проекта. Что и сделали в свое время участники из Новосибирска, которые даже соорудили самодельную трассу для тренировок.
Кстати, о трассе — ее участки имитирует бытовые ситуации, за каждый этап прохождения которых начисляется определенное количество баллов с учетом затраченного времени. Затем в соответствии с общей рейтинговой таблицей определяются победители и призеры в личном и командном зачетах. Так оно и было.
Организаторы не скрывают, что на результат может повлиять качество используемых технических средств и протезов, их функциональность.
— Наша задача — выявлять лучшие разработки, в том числе и отечественные. При том, что некоторые из них превосходят по качеству зарубежные и при этом гораздо дешевле, — сказал А.Любинский.
К слову, запросы на разработки на самом деле поступили. Например, участница по имени Ольга попросила технически разработать некий механизм для кухни, который позволил бы ей, колясочнице, дотягиваться и доставать предметы из самых верхних ящиков кухонной мебели.