Улицу Советскую закрыли на ремонт

«До 30 июля вводится полное ограничение движения транспортных средств по ул.Советская на участке от ул.Людмилы Павличенко до ул.Воронина. С 30 июля по 31 августа вводится полное ограничение движения транспортных средств на участке от ул.Алексакиса до ул.Людмилы Павличенко», — сообщает Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры правительства Севастополя.