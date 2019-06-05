Программа праздничных мероприятий к Дню города и Дню России

В Севастополе с 8 июня состоится ряд общегородских мероприятий, приуроченных к Дню России и 236-й годовщине со Дня основания города: концерты, выставки, флешмобы и фестиваль военных оркестров.

В субботу, 8 июня, в 9.00 на площади Нахимова торжественная церемония закрытия конкурса по воздушной выучке экипажей Вооруженных Сил Российской Федерации «Авиадартс-2019». Авиашоу над акваторией Севастопольской бухты стартует в 11.45 (возможны изменения в программе по погодным условиям).

В 11.10 там же пройдет фестиваль экскурсий «100 чудес Севастополя»: презентации новых и традиционных туристских маршрутов, авторских экскурсий.

В 18.00 — общегородской бал — на пл.Нахимова смогут станцевать все.

С 10 по 12 июня в Севастополе пройдет III Всероссийский фестиваль военных оркестров войск национальной гвардии Российской Федерации «Всегда на страже-2019». В фестивале примут участие лучшие коллективы Росгвардии со всей страны.

10 июня в 18.30 в Античном театре Херсонеса концерт Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии РФ.

11 июня в 19.00 в Музейном комплексе фортификационных сооружений «Михайловская батарея» театрализованное представление оркестров — участников фестиваля.

12 июня в 15.45 на площади Нахимова выступит джаз-оркестр Государственного училища духового искусства Москвы.

12 июня в 16.00 от площади Суворова пройдет марш-парад военных оркестров, который закончится в 16.45 на площади Нахимова гала-концертом участников фестиваля под руководством народного артиста Российской Федерации Игоря Бутмана.

14 июня в 9.30 на площади Нахимова открытие городской Доски почета.

В 15.00 на набережной Корнилова в рамках Международного фестиваля силового экстрима «Евразийские игры» будут устанавливать рекорды Евразии и России.

В 18.00 — на площади Нахимова выступят творческие коллективы Севастополя и звезды российской эстрады — М.Суханкина, группы «Блестящие», «Мираж», «Дискотека Авария».