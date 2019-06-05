Правительство Севастополя сознательно затягивает с генпланом

Суд признал заведомым бездействием затягивание сроков разработки генерального плана города. Это следует из текста судебного решения от 29 мая, которым правительство Севастополя обязано в 100 дней внести на рассмотрение заксобрания проект этого документа.

Как следует из сообщения пресс-службы Ленинского районного суда, во время судебного разбирательства установлено, что по государственному контракту за период 2015-2018 годов из шести этапов оказания услуг по разработке проекта генерального плана приняты и оплачены пять, в том числе подготовка материалов для утверждения после корректировки по результатам публичных слушаний. Данный этап был принят заказчиком 30 мая 2018 года. Таким образом в 2018 году проект генплана был готов, оставался только один этап: изготовление дубликатов утвержденного проекта документа.

Но заказчик в одностороннем порядке расторг контракт с проектировщиком (ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы»), при этом был принят пятый этап выполненных работ, замечаний по нему подрядчику высказано не было, а деньги перечислены в полном объеме — в общей сложности свыше 32 млн рублей.

Из материалов по делу и пояснений административных ответчиков следует, что предполагается повторная разработка проекта генплана Севастополя новым подрядчиком. Суд указал, что действия по расторжению государственного контракта с организацией-разработчиком после выполнения ею всех этапов разработки проекта генплана (кроме изготовления дубликатов документации) и принятие решения о разработке нового проекта в порядке выполнения государственной услуги созданным подведомственным автономным учреждением (ГАУ Москвы «Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана Москвы») с задержкой внесения соответствующих изменений в государственную программу, в государственное задание и в действующий закон о бюджете Севастополя, наряду с неопределенностью дальнейшего порядка разработки проекта, обнаруживают признаки заведомого бездействия, направленного на затягивание окончания разработки и утверждения проекта генплана на неопределенный срок.

В то же время на повторную разработку генплана в бюджете города предусмотрено 2,4 млн рублей. Определение такой сметной стоимости с учетом суммы средств, выплаченных первому подрядчику, вызвало у суда сомнения в достоверности расчетов.

Суд указал, что повторное выполнение этапов разработки проекта генплана займет длительное время, так как потребует совершения предусмотренных законодательством действий установленной продолжительности (размещение проекта в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования, согласование документов уполномоченными органами, проведение публичных слушаний и т.д.).

Ответчик указал на отсутствие негативных последствий своих действий. Однако суд с данным доводом не согласился: в отсутствие утвержденного генплана и правил землепользования и застройки, в Севастополе продолжают применяться нормативные правовые акты временного характера и утверждаются проекты планировки, проекты межевания территории для отдельных земельных участков и объектов градостроительной деятельности, что не обеспечивает требования комплексного и устойчивого развития территории на основании планирования.

Кроме того, с 1 января 2019 года на территории Севастополя вступили в силу установленные федеральным законодательством запреты на принятие уполномоченными органами решений в рамках земельных и градостроительных отношений, существенно ограничивающие права граждан и организаций в сфере землепользования и градостроительства, а также создающие препятствия для реализации проектов развития Севастополя, принятых на федеральном уровне.

С учетом требований разумности суд решил установить срок исполнения решения суда — в части осуществления процедуры подготовки и согласования проекта генерального плана, в части обязанности правительства Севастополя внести проект генерального плана на рассмотрение Законодательного собрания не позднее 100 календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу.