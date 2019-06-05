Обезвредили 250-килограммовую бомбу

Пиротехники МЧС обезвредили взрывоопасный предмет, найденный на территории бывшего 54-го завода, где сейчас идут какие-то строительные работы.

Пиротехники Специализированного отряда Главного управления МЧС по городу Севастополю обезвредили крупную авиабомбу времен Великой Отечественной войны, сообщала пресс-служба ведомства. Боеприпас немецкого производства SC-250 находился в толще грунта в районе улицы Капитанской и был найден сотрудниками спецотряда при выполнении заявки по обнаружению взрывоопасных предметов.

«В ходе обследования было установлено, что тип взрывателя допускает перевозку, для дальнейшего уничтожения. Боеприпас решено было транспортировать с места обнаружения. Однако сложность была в том, что рядом, по улице Сенявина, расположены жилые многоквартирные дома», — рассказал начальник части пиротехнических и специальных водолазных работ, капитан внутренней службы Арсен Смаилов.

Вес немецкой авиабомбы SC-250 – 250 килограммов. Радиус разлета осколков при подрыве — 1,2 км.

Сотрудниками полиции опасная зона утром 5 июня на время перемещения бомбы была оцеплена, а граждане, проживающие в двух домах, эвакуированы на бесплатный сеанс в кинотеатре «Победа».

У памятника Матросу и Солдату развернули оперативный штаб, боеприпас извлекли из грунта, с помощью подъемного устройства осторожно погрузили в автомобиль и зафиксировали. Транспортировку на место уничтожения произвели в сопровождении пожарной машины, автомобилей скорой помощи и ГАИ.

На фотографиях, предоставленных пресс-службой МЧС, видно, что бомбу нашли в огромном котловане, вырытом на территории бывшего флотского 54-го завода в районе мыса Хрустальный. Причем часть этого котлована уже залита бетоном.

Строительные работы на улице Капитанской весьма активно ведутся. Но проект культурного комплекса, который собираются построить на данной территории, существует пока только в виде концепции.