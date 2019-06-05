Лагеря «Ласпи» и «Горный» не готовы к приему детей

Стало известно, за что глава департамента образования Игорь Белозеров получил выговор от губернатора.

Прокуратура Балаклавского района Севастополя организовала проверки готовности к приему детей детских оздоровительных лагерей отдыха «Ласпи», и «Горный» и обнаружила огромное число нарушений.

Установлено, что ДОЦ «Ласпи» до настоящего времени не получено санитарно-эпидемиологическое заключение, а также не в полной мере устранены выявленные ранее нарушения требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.

Детский оздоровительный центр не укомплектован работниками согласно штатному расписанию. В медицинском блоке выявлены нарушения условий хранения имеющихся медикаментов и укомплектования медицинскими препаратами.

Из-за выявленных нарушений открытие первой смены «Ласпи», запланированное на 2 июня 2019 года, перенесено на поздний срок.

И ДОЛ «Горный» до настоящего времени не получил санитарно-эпидемиологическое заключение.

На начало летней оздоровительной кампании 2019 года в лагере планировалось возвести семь спальных корпусов и медицинский корпус. Строительные работы в настоящее время ведутся на двух спальных и медицинском корпусах, а пять спальных корпусов не возведены.

На всей территории детского лагеря складируются строительные материалы и мусор.

Прокуратура района предостерегла директора ГАУ «РДОЦ «Планета детства», в состав которого входят детские оздоровительные лагеря отдыха «Ласпи» и «Горный», о недопущении нарушений законодательства при организации деятельности учреждений отдыха и оздоровления, сообщил Юрий Писанко, старший помощник прокурора Севастополя по взаимодействию со СМИ.

Напомним, глава департамента образования Игорь Белозеров получил 3 июня выговор от губернатора за «некачественную подготовку детских оздоровительных лагерей к летнему сезону».

Как сообщили «Севастопольской газете» в ГАУ «РДОЦ «Планета детства», первые смены в «Ласпи» и «Горном» должны открыться 8 июня.