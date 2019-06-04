Приглашают потанцевать на площади Нахимова

В субботу, 8 июня проведут общегородской бал на пл.Нахимова. Каждый желающий может стать участником, для чего нужно прийти на площадь к 18.00, постаравшись соблюсти дресс-код: дамам рекомендовано одеться в платье длиной ниже колен, кавалерам — в брюки, рубашку и, возможно, пиджак.

Мероприятие предполагает участие в классической танцевальной программе под музыкальное сопровождение городского симфонического оркестра. Для тех, кто пока не овладел искусством бального танца, организаторы обещают провести мастер-классы силами хореографов Большого офицерского бала. Участники этого самого бала и сами покажут свое искусство перед горожанами.

Все желающие смогут станцевать бальные танцы — вальсы, польки, кадрили и многие другие. Так что самое время вспомнить фразу из детской игры: «Вы поедете на бал?»