Правительство Севастополя не хочет представлять генплан в заксобрание

О решении подать апелляцию на решение Ленинского суда в отношении сроков внесения генерального плана, принятое в связи с иском прокуратуры города и обязывающее внести в 100-дневный срок проект документа в Законодательное собрание, заявил вице-губернатор Илья Пономарев.

Главный аргумент, на который он ссылается, — ста дней не хватит на организацию общественных слушаний для обсуждения скорректированного генплана, потому что документ еще нужно три месяца согласовывать с федеральными органами исполнительной власти.

«Градостроительным кодексом определено, что проект генерального плана должен быть размещен в течение трех месяцев в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования. То есть 90 дней из отведенного судом срока займет законодательно определенная процедура, а на общественные обсуждения останется 10 дней, что делает их невозможными», — заявил И.Пономарев.

И.Пономарев объяснил, что правительство Севастополя по своей «дорожной карте» собирается внести проект генплана к рассмотрению в заксобрании до 31 декабря.

Напомним, что 16 апреля губернатор Севастопол Дмитрий Овсянников заявил, что «генплан полностью готов и направлен на согласование в соответствующее федеральное ведомство».