Почти 29 млн рублей получат 10 ТОСов

Победителями второго этапа конкурса грантовой поддержки ТОСов (территориальное общественное самоуправление) стали 10 проектов при росте активности граждан в этом году. Об этом 3 июня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил директор Департамента территориального развития и взаимодействия с органами местного самоуправления Валентин Демидов.

По его словам, было принято 34 инициативных предложения от 34 ТОСов на общую сумму 84,3 млн рублей. В результате отбора в конкурсную комиссию поступило 29 проектов от 29 ТОС на общую сумму 73,7 млн руб. Победителями стали 10 проектов, общая сумма грантов составила 28,2 млн руб, при сумме софинансирования проектов-победителей со стороны грантополучателей 773 тыс рублей (2,7% от общей суммы гранта).

Победителям уже перечислены денежные средства и заключены договоры на разработку проектно-сметной документации.

— Проекты нацелены на устройство детских игровых площадок, организацию досуга населения и зон отдыха, три проекта направлены на устройство спортивных площадок. Еще один — на предупреждение чрезвычайных ситуаций с лестницей, находящейся в ужасном состоянии в городе Инкермане, по которой жители смогут теперь удобно добираться до школы, детского садика, храма на улице Генерала Жидилова, — доложил В.Демидов.

Проекты-победители этого года будут реализоваться параллельно с 25 победителями 2018 года.

— Из 15-ти прошлогодних, 10 находятся в стадии реализации, еще по пяти планируется завершение до конца лета. Десять проектов 2019 года будут реализованы также до конца года, — продолжил В.Демидов.

Сейчас департамент готовит третий этап конкурса — на 2020 год, его по требованию губернатора Севасьтополя Дмитрия Овсянникова проведут до 1 августа, с последующей готовностью всех смет до 1 ноября.

На сегодня на территории Севастополя зарегистрированы 58 ТОСов, утверждены границы еще 18-и, в июле планируется увеличить количество ТОСов до 90, а до конца года — до 150.