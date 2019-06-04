Пилотажные группы покажут мастерство в небе над Севастополем

Свое мастерство над акваторией Севастопольской бухты покажут пилотажные группы Воздушно-космических сил «Соколы России», «Беркуты», «Стрижи» и «Русские Витязи», говорится в сообщении пресс-службы городского правительства.

Откроют воздушную часть летчики авиагруппы «Соколы России», которые на новейших истребителях Су-35С продемонстрируют воздушный бой пара на пару и элементы наступательных и оборонительных действий в ограниченном воздушном пространстве.

Летный состав «Беркутов» покажет одиночный пилотаж на вертолетах Ми-28Н «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор», а также комплекс фигур группового пилотажа на вертолетах Ми-28Н в воздушном построении «Пеленг», «Ромб», «Треугольник», «Стрела».

Завершат масштабный воздушный показ экипажи авиагрупп «Стрижи» и «Русские Витязи», которые продемонстрируют наиболее зрелищные фигуры высшего группового, парного, встречного и одиночного пилотажа на самолетах МиГ-29 и Су-30СМ соответственно. Летчики ВКС выполнят групповые «бочки», групповые «петли Нестерова» с перестроением в воздухе, синхронные «колоколы», «встречный роспуск», «зеркало» и многие другие. Заключительным элементом программы комплекс элементов пилотажа с демонстрацией сверхманевренных характеристик самолета Су-30СМ.

Репетицию авиашоу проведут 7 июня, ее начало в 11.45. И само авиашоу 8 июня обещают начать в это же время, но будут ориентироваться по погодным условиям, уточнили в пресс-службе ЧФ РФ.

Всероссийский этап конкурса «Авиадартс-2019» проходит в Крыму на полигоне Чауда под Феодосией во второй раз. В этом году в нем участвуют около 60 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации. В ходе конкурса летчики сдают упражнения по физической подготовке, технике пилотирования, воздушной разведке, навигации и боевому применению.