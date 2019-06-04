Отбор в звезды балета начнут 10 июня

Первый из трех предварительных просмотров детей 6-8 лет в Академию хореографии Севастополя, которая станет частью культурно-образовательного и музейного комплекса на мысе Хрустальный, назначен на понедельник, 10 июня.

Второй и третий потоки просмотров будут организованы в июле и августе. А в первых числах сентября отобранных детей пригласят на вступительные экзамены, сообщила пресс-служба городского правительства.

10 июня руководители нового хореографического учреждения сообщат об условиях зачисления и требованиях к детям, которые хотят поступить в академию.

«Мы расскажем абитуриентам и их родителям о планах работы, об образовательной программе. Здание академии хореографии входит в первую очередь строительства, и чтобы иметь возможность набрать полный курс в училище, класс «подготовишек» надо наполнять уже сегодня. Пока наши занятия будут проходить на временной площадке»», — рассказал главный балетмейстер Ростовского государственного музыкального театра Иван Кузнецов. Он и танцовщик Сергей Полунин возглавят Академию хореографии в Севастополе.

Просмотр 10 июня состоится по адресу: Севастополь, ул.Вакуленчука, 29 (спорткомплекс «Муссон» — временная площадка для занятий).

Начало просмотра — 14.00, регистрация – с 13.00. С собой необходимо принести цветную фотографию ребенка (3х4). Форма для просмотра — спортивный купальник для девочек, майка и плавки для мальчиков, белые носки и балетки, у девочек аккуратная голова, волосы забраны в пучок.

Заявки на просмотр и вопросы можно отправить по почте: sev.ballet@yandex.ru