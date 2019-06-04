Оказали помощь альпинисту

Спасатели провели под Форосом операцию по оказанию помощи одному из участников альпинистской группы, которая занималась скалолазанием на горе Мшатка-Кая.

3 июня в 17.40 по линии «101» поступило сообщение, что альпинист сорвался с 10-метровой высоты на маршруте «Контрфорс Филатовой». Необходима помощь спасателей.

К месту ЧП были направлены сотрудники 3-й поисково-спасательной группы (Ялта) части горной поисково-спасательной Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым. В ходе оценки обстановки и расчета рисков операции по эвакуации пострадавшего было принято решение привлечь дополнительные силы — дежурную смену спасателей Севастополя.

При помощи альпинистского снаряжения и специальных горных носилок пострадавший — мужчина 1983 г.р., гражданин Украины — был эвакуирован со скального массива. На Форосский кант подняли и остальных двух участников альпинистской группы. Пострадавшего транспортировали по сыпучему рельефу Форосского массива к дороге на поселок Орлиное, передали сотрудникам скорой помощи. Он был доставлен в лечебное учреждение Севастополя для госпитализации.

Спасатели напоминают, в случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить в службу спасения по номеру «101».