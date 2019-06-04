«Фоменки» готовы помогать флотскому театру и материально

— Нужно, чтобы случились организационные изменения, связанные с жизнью театра. Я знаю, что руководство флотского коллектива сейчас очень активно этим занимается. Со своей стороны мы тоже поддержим их на уровне Министерства культуры РФ. Мы также заявим о наших тревогах и беспокойствах по поводу существования этого театра и постараемся им помочь, — сказал директор театра.

Он также напомнил о той ситуации, которая сложилась на сегодня с Театром им.Лавренева и которая, очевидно, тормозит его творческое развитие.

— Сегодня структура финансирования театра отвратительно не соответствует правилам и законам РФ, и об этом надо заявлять во всеуслышание. Когда у театра нет возможности сохранить те деньги, которые он зарабатывает от своей производственной деятельности, когда театру, кроме зарплаты, не выделяется больше никакого финансирования, и для того, чтобы создать новый спектакль, нужно переработать декорации и костюмы от предыдущего, я не понимаю, каким образом можно развивать творчество в дальнейшем, — сказал А.Воробьев.

По его мнению, сегодняшнее состояние театра, когда он входит в состав воинской части ЧФ и всецело подчинен уставу воинского формирования, само по себе исключает видение завтрашнего дня. Между тем перспектива для театра должна быть очерчена наилучшим образом. Не говоря о том, что 2019 год в стране объявлен Днем театра.

— Это говорит о том, что правительство РФ и Президент страны Владимир Путин прекрасно понимают, насколько важна и значима роль театра в жизни всего государства. В рамках такого подхода следовало бы уделить особое внимание театру ЧФ, — считает А.Воробьев.