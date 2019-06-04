«Адмирал Эссен» становится на доковый ремонт

Фрегат «Адмирал Эссен» Черноморского флота встанет на плановый ремонт на Севморзаводе в Севастополе. Об этом ТАСС сообщил источник в судоремонтной отрасли.

«Ожидается, что «Адмирал Эссен» будет заведен в док Севморзавода во второй половине июня», — уточнил собеседник агентства.

По данным сайта госзакупок, в ходе докового ремонта предполагается, в частности, выполнить работы по покраске корпуса корабля. На эти цели предполагается израсходовать около 10 млн рублей.

Фрегат «Адмирал Эссен» проекта 11356 — первый в серии однотипных кораблей, построенных на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Заложен в 2011 году. В состав ВМФ вошел в июне 2016 года. С этого времени как минимум четыре раза входил во состав российской Средиземноморской эскадры. Фрегат имеет на вооружении два универсальных корабельных стрельбовых комплекса, каждый из которых способен применять 8 крылатых ракет «Калибр-НК» и/или «Оникс».

Севморзавод — филиал Центра судоремонта «Звездочка» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).