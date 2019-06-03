В Крыму назначили выборы в парламент республики

Государственный совет Крыма назначил очередные выборы депутатов республиканского парламента на 8 сентября 2019 года, в единый день голосования, решение об этом принято 3 июня на внеочередной сессии Госсовета.

Госсовет Республики Крым состоит из 75 депутатов, 50 из которых избираются по республиканскому избирательному округу, а 25 — по одномандатным избирательным округам.

Первые выборы в региональный парламент в Крыму состоялись 14 сентября 2014 года. По их итогам 70 мест досталось представителям «Единой России», пять — ЛДПР.