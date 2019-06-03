Севавтодор остался без руководителя

Директор ГБУ «Севастопольский Автодор» Валерий Васякин будет отстранен от должности за срыв сроков ремонта улиц Симонка, Богдана Хмельницкого и Подгорной, сообщил на аппаратном совещании правительства Севастополя 3 июня губернатор Дмитрий Овсянников.

Также получили выговоры директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов и курирующий дорожное направление в городском правительстве вице-губернатор Владимир Базаров.

Над последним дамоклов меч был занесен еще 1 апреля. Тогда губернатор пообещал уволить вице-губернатора за срыв ремонта ул.Симонка. Спустя два месяца В.Базаров отделался выговором, а отстранен от занимаемой должности руководитель Севавтодора — основного подрядчика по ремонту и содержанию дорог в Севастополе.

В этот день выговор от губернатора получил и глава Департамента образования Игорь Белозеров за «некачественную подготовку детских оздоровительных лагерей к летнему сезону».