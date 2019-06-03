Сельских педагогов с сентября будут стимулировать деньгами

Субсидию вводят для привлечения сотрудников в сельскую зону города. По 2,5 тысячи рублей начнут ежемесячно выплачивать с сентября 2019 года. С этой целью из бюджета города на этот год выделят более 4 млн рублей.

По предварительным расчетам, мера стимулирования охватит 312 педагогических работников школ и детских садов Севастополя.