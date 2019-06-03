На посадку можно идти с посадочным талоном в телефоне

Чтобы воспользоваться электронным посадочным талоном пассажиры должны зарегистрироваться на рейсы онлайн. Электронный посадочный талон, который содержит штриховой код и краткую информацию для пассажира, отправляется на электронное устройство, указанное при регистрации вместе с билетом. Во время входа в стерильную зону аэропорта или на борт самолета пассажирам понадобится лишь приложить экраны своих мобильных устройств со штрих-кодом к специальному считывающему оборудованию и предъявить паспорт.

Посадочный талон необходимо сохранить на мобильном устройстве для предъявления в аэропорту и на борту воздушного судна (по запросу) в любой момент и без доступа к интернету. При этом возможность использования электронного посадочного талона при регистрации должна подтвердить авиакомпания, обслуживающая рейс.

Для внедрения системы обслуживания электронных посадочных талонов в аэропорту было смонтировано специальное оборудование. Оно позволяет сканировать штрих-код билета с мобильных устройств пассажиров и обеспечивает доступ к электронной базе. Возможность самостоятельной печати или получения талона, оформленного на бумажном носителе, сохраняется, сообщила пресс-служба аэропорта.

Услуга наиболее удобна для пассажиров, которые путешествуют без багажа. Они могут проходить в зону посадки на свои рейсы без посещения стоек регистрации.