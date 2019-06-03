На посадку можно идти с посадочным талоном в телефоне
Международный аэропорт «Симферополь» внедрил систему использования электронных посадочных талонов, сохраненными на мобильных электронных устройствах.
Чтобы воспользоваться электронным посадочным талоном пассажиры должны зарегистрироваться на рейсы онлайн. Электронный посадочный талон, который содержит штриховой код и краткую информацию для пассажира, отправляется на электронное устройство, указанное при регистрации вместе с билетом. Во время входа в стерильную зону аэропорта или на борт самолета пассажирам понадобится лишь приложить экраны своих мобильных устройств со штрих-кодом к специальному считывающему оборудованию и предъявить паспорт.
Посадочный талон необходимо сохранить на мобильном устройстве для предъявления в аэропорту и на борту воздушного судна (по запросу) в любой момент и без доступа к интернету. При этом возможность использования электронного посадочного талона при регистрации должна подтвердить авиакомпания, обслуживающая рейс.
Для внедрения системы обслуживания электронных посадочных талонов в аэропорту было смонтировано специальное оборудование. Оно позволяет сканировать штрих-код билета с мобильных устройств пассажиров и обеспечивает доступ к электронной базе. Возможность самостоятельной печати или получения талона, оформленного на бумажном носителе, сохраняется, сообщила пресс-служба аэропорта.
Услуга наиболее удобна для пассажиров, которые путешествуют без багажа. Они могут проходить в зону посадки на свои рейсы без посещения стоек регистрации.