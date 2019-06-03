На фасадах домов появятся новые указатели

Департамент архитектуры утвердил типовые решения внешнего вида адресных указателей, размещаемых на территории Севастополя. Теперь таблички с названием улиц и номером дома, размещенные на стене зданий или на заборе, независимо от их формы собственности, должны соответствовать типовым решениям.

Утверждено два типа адресных указателей. И тот, и другой — табличка длиной в 1,2 м, горечавкого-синего цвета (лилово-синий) с белой надписью на русском языке и латинскими буквами. На табличках первого типа помимо адреса, номера дома, декоративной загогулины и окантовки есть схематичное изображение Памятника затопленным кораблям, а форма не просто прямоугольник: «номер объекта адресации» располагается в полукруге, как на старинных указателях.

Указатели первого типа устанавливаются в границах исторического поселения и вдоль автодорог с интенсивным движением: на улицах Правды, Пожарова, Хрусталева, Музыки, Пирогова, Горпищенко, Багрия, Степаняна, Адмирала Фадеева, Парковая, Вакуленчука, Руднева, Дм.Ульянова, Ерошенко, Древняя, проспектах Генерала Острякова, Героев Сталинграда, Октябрьской революции, Гагарина и Камышовского шоссе.

Вторые таблички — простой прямоугольник — устанавливают на остальной территории города.

Адресные указатели размещаются на стене здания, ориентированной на проезжую часть, на высоте 2,5-3,5 м от уровня земли на расстоянии не более метра от угла здания. На домах, расположенных на перекрестках, указатели должны быть с обеих сторон угла, выходящего на перекресток.

Указатели на заборах размещают аналогично.

Приказ должен вступить в силу 10 июня 2019 года.

В 2008 году к 225-летию Севастополя в центральной части города были установлены аннотационные таблички, в которых перечислены нынешнее и историческое названия улиц (иногда исторических топонимов несколько). Что будет с ними, в Департаменте архитектуры затруднились ответить.