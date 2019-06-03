Двух краснокнижных змей и три вида жуков не досчитались в Севастополе

Севприроднадзор провел мониторинг по 16 представителям животного мира, встречающимся в Севастополе и занесенным в местную Красную книгу. Встретить двух змей и четырех жуков из этого списка на территории региона не удалось.

Сотрудники Главного управления природных ресурсов и экологии Севастополя (Севприроднадзора) провели анализ обобщенных сведений, научно-исследовательских работ и полевых наблюдений, проведенных в 2018 году. Специалисты попытались оценить состояние некоторых видов земноводных, пресмыкающихся и насекомых отряда жесткокрылых, которые водятся в Севастополе и занесены в региональную Красную книгу. В результате уточнены их статус и нужда в особенных мероприятиях по охране. Сразу скажем, что не все из подопечных были обнаружены. А популяции тех, кто еще пока наблюдается на территории Севастополя, стабильно сокращаются. В первую очередь, из-за деятельности человека.

Под наблюдение ученых попали: тритон Карелина, квакша восточная, черепаха болотная, геккон средиземноморский, желтопузик безногий, ящерица прыткая горнокрымская, медянка обыкновенная, полоз желтобрюхий (каспийский), полоз палласов, полоз леопардовый, уж водяной, гадюка степная и насекомые — дровосек узловатоусый, розалия альпийская, жук-олень, бронзовка особенная.

Гадюки больше нет

Однозначно исчезнувшим в Севастополе видом специалисты склонны считать гадюку степную. Это ядовитая змея, яд которой обладает большой протеолитической активностью (способностью ферментативного расщепления белка до пептидов и аминокислот).

В прошлом году сотрудники Севприроднадзора не обнаружили степную гадюку при обследовании равнинных степных участков в междуречье Качи и Альмы. Поэтому в Севастополе змее присвоена категория 0 — «вероятно, исчезнувший вид».

В разных районах полуострова Крым средняя плотность популяций степной гадюки варьируется от 0,25 до 67 особей на один гектар.

Нет и медянки

В процессе мониторинга ареалов обитания змей ученые в Севастополе не смогли обнаружить присутствие и медянки обыкновенной. Эта змея обладает естественной малочисленностью, но ее южные популяции очень ценны для науки.

— Дело в том, что генетическое разнообразие медянки в Крыму выше, чем на всей территории Восточно-Европейской равнины, — объясняют высокую ценность местной медянки специалисты Севприроднадзора.

Однако при учетных работах в 2018 году медянку в Севастополе не встретили ни разу.

— К сокращению численности популяций данного вида привело разрушение мест обитаний змеи вследствие распашки земель. А также рубка леса, лесные пожары и колебания численности ящериц, являющихся основным компонентом рациона этой змеи, — пояснили ученые.

Тем не менее специалисты не намерены мириться с потерей ценной для науки медянки, поэтому ее поиски продолжатся в рамках повторного мониторингового обследования. Тем более, что максимальная плотность популяций этой змеи зафиксирована сравнительно недалеко от Севастополя, на западном склоне плато Чатыр-Даг — до 13 особей на один гектар.

Ужи и полозы становятся редкостью

Несколько видов змей в Севастополе, встречи в природе с которыми пока еще случаются, стали настоящей редкостью. Это такие красивые внешне и не ядовитые змеи, как уж водяной, полоз леопардовый и полоз палласов (сарматский).

Последнего, чья шкура украшена сплошным желто-черным рисунком, удалось выявить только две особи. Из-за недостаточности данных состояние этого вида не определено. Для сохранения популяции ученые рекомендуют оптимизировать режим охраны Мекензиевского, Чернореченского и Терновского лесничеств.

Полоза леопардового в 2018 году встретили всего три раза. Двух змей в пределах территории Севастополя, одну — на границе с Бахчисарайским районом. Полоз леопардовый привлекателен с коммерческой точки зрения (у змеи яркий окрас — в оранжевое пятно), поэтому его охрана в природе очень важна. Плотность популяций вида настолько низкая, что отлов даже небольшого количества особей может привести к необратимым процессам и исчезновению локальных группировок, считают специалисты Севприроднадзора.

Уж водяной в Севастополе обитает по берегам бухт Гераклейского полуострова, в бассейне реки Черная. Имеются данные о встречах с ним в долинах рек Бельбек и Кача, близ устья реки Альма. Однако в 2018 году ученым удалось сделать лишь немногочисленные находки этой змеи в естественной среде обитания. Причинами сокращения численности ужа считают оскудение рыбных ресурсов, застройку берегов, трансформацию основного кормового биотопа и преследование человеком.

Для оценки категории редкости вида ужа водяного специалисты Севастопольского управления природных ресурсов будут проводить дополнительные исследования.

Не редкие, но требуют защиты

Еще одна змея — полоз желтобрюхий (каспийский) — находится на лучших позициях, чем ее собратья. Однако и ее популяции в Севастополе снижаются в последние годы. В 2018 году обнаружено только 11 особей на 350 км мониторинговых маршрутов. Это заставило ученых задуматься об изменении статуса полоза желтобрюхого с «восстанавливаемый и восстанавливающийся вид» на более охранный.

Причинами уменьшения численности этого вида называют распашку земель, колебание численности грызунов вследствие естественных популяционных процессов и агротехнических мероприятий, гибель на дорогах, преследование человеком.

Те же причины антропогенного влияния — распашка земель, застройка природных территорий, преследование человеком — приводят к стабильному сокращению численности ящериц. Так, желтопузик безногий учтен в Севастополе в расчете всего 10 особей на один гектар. Это позволило ученым присвоить безногой ящерице статус «вида, сокращающегося в численности».

Крымский эндемик — ящерица прыткая горнокрымская — охраняется ввиду того, что обитающие на территории Севастополя (Байдарская долина, Тарпан-Баир) особи принадлежат к наиболее архаичным генетическим линиям и поэтому имеют высокую научную ценность.

В то же время ящерица прыткая редко встречается по естественной причине — из-за неблагоприятных (жарких и засушливых) условий обитания.

— Следует не допускать застройки подножия Байдарской яйлы на крайнем юго-западе Байдарской долины — участок от подножия горы Каланых-Кая близ села Тыловое до села Кизиловое и небольшой горы Кукуман-Баир, — советуют специалисты Севприроднадзора в целях сохранения этого эндемичного вида из животного мира.

Состояние еще одного вида ящериц — геккона средиземноморского (крымского) — пока удовлетворительное, с небольшим сокращением численности. Обычная плотность его популяций — 120-300 особей на один гектар. В районе мыса Айя она достигает 700-1000 особей/га. В Херсонесе на стенах южной экспозиции осенью учитывали 30-80 особей на 100 кв.м, в жаркое время года — 10-20 особей на 100 кв.м.

Надо отметить, что крымский геккон — почти единственный из себе подобных, кто легко адаптируется к жизни в различных постройках (старых и современных), поэтому прямой угрозы существованию вида в Севастопольском регионе нет.

Любители рек

Ученые считают, что необходимо сохранить в нынешнем виде крупный водоем ниже железнодорожного моста на реке Бельбек (окрестности села Дальнего), как наиболее приоритетный биотоп для популяций черепахи болотной. В 2018 году на 1100 метрах берегов разных водоемов обнаружили только 10 особей.

Главными причинами ограниченности распространения черепахи болотной в природе специалисты называют разрушение ее мест обитаний при проведении сельскохозяйственных работ, браконьерский отлов и выпуск в природу болотных черепах неаборигенного происхождения.

Пересыхание нерестовых водоемов и антропогенная деятельность приводят к сокращению численности и квакши восточной — оседлого вида, отнесенного к 4-й категории, неопределенного по статусу. То есть специалисты относят этот вид к нуждающимся в специальной охране, так как нет достаточных данных о его состоянии в природе.

В 2018 году было учтено 15 квакш. Большая часть находок приходится на Главную гряду и южную часть Внутренней куэсты (возвышенность Мекензиевы горы). При этом не удалось обнаружить крупных нерестовых скоплений. Как правило, учеными регистрировались единичные особи квакши.

Под угрозой исчезновения находится еще один севастопольский любитель водоемов — тритон Карелина. В 2018 году тритон зарегистрирован только на водоемах, расположенных в пределах Главной горной гряды, в том числе в ряде районов, где раньше он не отмечался (например, в районе бухты Ласпи — южный макросклон, государственный заказник «Ласпи» и в районе Балаклавы, близ объекта «Сотка»).

— В настоящее время наиболее важным резерватором вида является бассейн реки Черная, значительная часть которого находится в границах государственного заказника «Байдарский», но и здесь плотность популяции тритона не велика. Некоторые периферийные популяции (например, в Варнутской долине, близ села Резервного) иллюстрируют явные признаки угнетенности и, по-видимому, близки к полному исчезновению, — считают экологи Севприроднадзора.

Из 80 с лишним водоемов, которые были обследованы, заселенные тритоном оказались только 19, при этом лишь в одном из них число особей превысило 10.

Прекрасным сине-желтым тритонам мешают жить: снижение увлажненности мест обитаний вследствие рубки леса и деятельности горнодобывающих предприятий, затопление заболоченных низменностей при строительстве водохранилищ, выпас скота в водоохранных зонах, а также коммерческий отлов. Ученые признают, что большинство популяций тритона Карелина в Севастополе находится в критическом состоянии.

Жука-оленя пока много

Не лучше ситуация с жуками. Кроме, разве что, жука-оленя. По результатам проведенного в 2018 году мониторинга учтено несколько десятков экземпляров жука-оленя (Lucanuscervus). Дополнительный опрос населения показал, что вид полностью покрывает разнообразные места обитания во время лёта (буковые, дубово-грабовые, лиственные, смешанные леса, участки лесостепи, поймы рек, разные антропогенные и даже степные участки) на всей территории Севастополя.

А вот бронзовки особенной (Protaetia speciosa) обнаружено только две особи — в конце июня в палисаднике частного домовладения в Андреевке и на границе смешанного леса на северных склонах в окрестностях Балаклавы.

Не удалось подтвердить присутствие на территории Севастополя двух видов усачей, предварительно включенных в местную Красную книгу, дровосека узловатоусого (Cerambyx nodulosus) и розалии альпийской (Rosalia alpina).

Таким образом, дальнейший мониторинг популяций этих жуков станет очень важной и полезной задачей для разработки мер по их сохранению, считают в Севприроднадзоре.