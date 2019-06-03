Автобус №19 отменили

Маршруты №30, 84 и 400 стали длиннее, а вместо автобуса №19 на Фиолент ходит только «тройка».

Согласно приказу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры от 29.05.2019 №140-о внесены изменения в Реестр муниципальных маршрутов Севастополя.

Как сообщили «Севастопольской газете» в Департаменте транспорта, у топиков №30 и №400 теперь конечная на улице Рыбацкий причал.

№84-й топик доезжает с ул.Шевченко до конечной троллейбуса на ул.Горпищенко. Раньше он разворачивался на Малаховом кургане. В департаменте уже задумываются, не продлить ли этот маршрут до Дергачей...

Что касается старинного маршрута №19 (пл.50-летия СССР – Фиолент), сохранившегося еще с советских времен, после введения персонифицированных проездных для льготников необходимость в социальном автобусе отпала (19-й был именно таким). Теперь его полностью заменил маршрут №3, на который обещают добавить машин.