Автобус №19 отменили
Маршруты №30, 84 и 400 стали длиннее, а вместо автобуса №19 на Фиолент ходит только «тройка».
Согласно приказу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры от 29.05.2019 №140-о внесены изменения в Реестр муниципальных маршрутов Севастополя.
Как сообщили «Севастопольской газете» в Департаменте транспорта, у топиков №30 и №400 теперь конечная на улице Рыбацкий причал.
№84-й топик доезжает с ул.Шевченко до конечной троллейбуса на ул.Горпищенко. Раньше он разворачивался на Малаховом кургане. В департаменте уже задумываются, не продлить ли этот маршрут до Дергачей...
Что касается старинного маршрута №19 (пл.50-летия СССР – Фиолент), сохранившегося еще с советских времен, после введения персонифицированных проездных для льготников необходимость в социальном автобусе отпала (19-й был именно таким). Теперь его полностью заменил маршрут №3, на который обещают добавить машин.