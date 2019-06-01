Спасатели ликвидировали пожар на списанном судне

В пятницу, 31 мая, в 14.40 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на судоразделке в Инкермане. По прибытию пожарного расчета к месту было установлено, что горит судно, отправленное на распиловку, расположенное на судоразделочной площадке.

Отделение пожарно-спасательной части незамедлительно приступило к тушению пожара и охлаждению судна. Но потребовались дополнительные силы и средства. В кратчайшие сроки на место прибыло еще 5 пожарных расчетов со всех районов города.

Благодаря слаженным действиям пожар был своевременно локализован и ликвидирован. Причину пожара устанавливают эксперты.

В тушении огня участвовали силы и средства от МЧС России, Черноморского флота и ВДПО. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Всего было привлечено 49 человек и 16 единиц техники. Погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.