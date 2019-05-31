В Севастополе откроют филиалы столичных институтов

Филиалы Санкт-петербургского Российского государственного института сценических искусств, Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им.Чайковского и Московской государственной академии хореографии, Высшей школы театрального и музыкального искусств появятся в Калининграде, Владивостоке, Кемерово и Севастополе.

Об этом на дискуссии «Культура как ресурс развития региона. Культурно-образовательные и музейные комплексы» в рамках Международного фестиваля музеев «Интермузей-2019» сообщила врио директора департамента науки и образования Министерства культуры Наталия Шутенко.

«Принято решение, что Российский государственный институт сценических искусств в Санкт-Петербурге с сильной школой подготовки не только актеров, но и специалистов второго плана, обеспечивающих работу театра, откроет свои филиалы в этих четырех городах. Эти филиалы будут дополнены теми программами подготовки, которые будут нужны для музеев и в целом для системы культурного образования в этих городах», — цитирует ТАСС Н.Шутенко.

По ее словам, в городах также будут созданы филиалы Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им.Чайковского и Московской государственной академии хореографии, Высшей школы театрального и музыкального искусств.

«Таким образом, в каждом из этих комплексов создаются условия для художественного воспитания детей по таким ключевым направлениям, как танец, музыка, художество», — сказала она.

Н.Шутенко добавила, что новые комплексы будут сотрудничать и с университетами, уже работающими в этих городах.

Создание в Севастополе культурного кластера на мысе Хрустальный ведется в рамках президентского указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Комплекс будет включать концертный зал, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства, где ведущие музеи страны смогут представить свои экспозиции.