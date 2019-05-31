Помещение для городской телекомпании купили с нарушением законов

Контрольно-счетной палатой Севастополя проведено внеплановое контрольное мероприятие «Проверка законности, эффективности и целевого использования бюджетных средств, выделенных в 2017-2018 годах государственному автономному учреждению «Севастопольская телерадиокомпания».

Выявлены нарушения законодательства при формировании, финансовом обеспечении и выполнении государственного задания.

Нормативные затраты на 2017 год по производству и распространению телепрограмм завышены на 5,4%, по производству и распространению радиопрограмм — на 56,2%. Нормативные затраты на 2018 год по производству и распространению теле- и радиопрограмм завышены на 25%. Необоснованный объем финансового обеспечения государственного задания на выполнение работ по теле- и радиовещанию в 2017 году составил 25,4909 млн рублей, в 2018 году — 24,05697 млн рублей.

ГАУ «Севастопольская ТРК» допущены нарушения законодательства РФ в сфере закупок товаров, работ и услуг. При приобретении в собственность Севастополя недвижимого имущества — нежилых помещений для размещения телерадиокомпании — не учитывалось обязательное условие — уменьшение суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта, вследствие чего превышен расход средств целевой субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества на 15,4036 млн рублей.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Законодательное собрание Севастополя, губернатору города. Информация о результатах рассмотрения отчета в КСП пока не поступала.