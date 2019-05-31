На фестивале «Сказочное королевство» покажут 12 разных спектаклей

На этот раз фестиваль к прежней поддержке получил еще и субсидию, в три раза больше, чем в прошлом году, что помогло географически расширить его рамки и собрать более представительное жюри.

Итак, на фестиваль приехали 12 театральных коллективов из восьми субъектов РФ и из девяти городов. В общей сложности покажут 12 спектаклей. Кроме них, для зрителей подготовлена большая программа открытия и закрытия, с предложением также стать подданными Сказочного королевства. Особенностью фестиваля этого года станет работа мультилаборатории под руководством мультипликатора Виктора Карпиловского. Планируется, что во время фестиваля дети сами создадут мультфильм с сюжетом, основанным на фестивальных впечатлениях и эмоциях и даже покажут его на церемонии закрытия.

Еще одна лаборатория уже во второй раз будет работать для юных журналистов, а театровед Ольга Варшавер представит всем интересующимся творческую беседу «Книга плюс театр равно любовь».

Однако самым главным фестивальным событием, разумеется, станут показы спектаклей, которые с 1 по 7 июня будут идти каждое утро (в 11.00) и вечером (в 18.30).

— Этим фестивалем мы завершаем театральный сезон. На этот раз мы хотим привлечь к нему внимание не только наших постоянных зрителей, но и более широкую аудиторию и гостей нашего города, — сказала художественный руководитель театра Людмила Оршанская, пообещав, что в фестивальной афише обязательно отыщется постановка для детей любого возраста.

Оценивать фестивальную программу по традиции будут члены взрослого и детского жюри, первые займутся профессиональным разбором спектаклей, вторые (9 человек в возрасте от 7 до 12 лет), как уже показали прошлые фестивали, станут самым беспристрастным и креативными арбитрами.

Организаторы обещают вести ежедневный дневник фестиваля, организовать фото- и видеозоны, мультитеатр, встречи, беседы, обмен мнениями...

Что касается самих показов, то в числе конкурсантов — Крымский академический русский драматический театр им.Горького, Крымский академический театр кукол (г.Симферополь), Театрально-культурный центр им.Мейерхольда, Молодежный театр «Студия 22» (г.Евпатория), театр «Особняк» (г.Санкт-Петербург), театр «Желтое окошко» (г.Мариинск), Национальный драматический театр им.Басангова (г.Элиста), Ульяновский театр юного зрителя (Nebolshoy театр, г.Ульяновск), Театр кукол «Золотой кувшин» (г.Майкоп), Московский театр кукол (г.Москва) и, разумеется, хозяева фестиваля Севастопольский театр юного зрителя.

Словом, фестиваль обещает быть интересным и во многом неожиданным.