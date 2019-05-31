Лесхоз заготавливает семена для посадки в 2020 году

Согласно государственному заданию на 2019 год Севастопольскому лесхозу необходимо заготовить 100 кг семян лесных растений. В их перечень входит сосна Крымская, сосна Станкевича, миндаль обыкновенный, орех грецкий, туя восточная.

На сегодняшний день уже заготовлена и перерабатывается тонна шишек сосны Станкевича и 335 кг шишек сосны Крымской. Семена остальных растений будут заготовлены в оптимальные сроки, при достижении физиологической спелости, сообщает пресс-служба Севприроднадзора.

Семена собирают вручную, перерабатывают, сушат — на открытых территориях и с использованием механических сушилок, а потом закладывают на хранение. Посев проводится на следующий год после сбора.

ГАУ «Севастопольский лесхоз» выращивает растения и деревья для воспроизводства лесов и озеленения общественных пространств.