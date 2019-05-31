Ансамбль песни и пляски ЧФ опять лучший в Вооруженных Силах России

Таково решение жюри VI Всеармейского смотра-конкурса ансамблей песни и пляски военных округов, флотов, видов и родов войск Вооруженных Сил РФ «Словом и делом», посвященного 100-летию образования военно-политических органов ВС РФ.

Смотр-конкурс впервые проходил в Севастополе и собрал 12 военных творческих коллективов. Ансамбли представили концертные программы, включающие произведения военно-патриотической направленности, мировой классики, аранжировки народных песен России и мира, хореографические постановки на темы военной службы, танцы и пляски. Всю конкурсную неделю с 24 мая команды не только соревновались на сцене Театра им.Лавренева, но и выступали на различных концертных площадках Севастополя, радуя своим искусством горожан и гостей города.

Мероприятие завершилось 29 мая на площади Нахимова объявлением результатов, церемонией награждения и гала-концертом участников.

Ансамбль песни и пляски Черноморского флота (начальник капитан 3 ранга Алексей Костяников) стал обладателем главного приза соревнований — «Гран-при» фестиваля и сертификата на миллион рублей, с формулировкой «на развитие коллектива».

Черноморцы также победили в соревновании балетных групп, хореограф Ансамбля песни и пляски Черноморского флота Юрий Слонченко назван лучшим балетмейстером смотра-конкурса, а победа в номинации «Лучший вокалист» досталась солисту ансамбля Алексею Шевченко.

В довольно жесткой конкуренции черноморцы обошли Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск, ансамбли песни и пляски Южного военного округа, Северного флота, Западного военного округа. Основными же их соперниками стали ансамбли песни и пляски Балтийского флота и Восточного военного округа.

По традиции также были названы победители в отдельных номинациях. Так, лучшим ансамблевым оркестром признан оркестр Ансамбля песни и пляски Западного военного округа, а лучшим хором — хор Ансамбля песни и пляски Восточного военного округа.

— Мы не только принимали участие в соревновании, но и должны были показать себя с самой наилучшей стороны перед севастопольцами и гостями города, — прокомментировал итоги выступления Ю.Слонченко.

По его словам, балетная группа Ансамбля песни и пляски ЧФ выбрала для участия разножанровость, выставив четыре отличных друг от друга танцевальных номера. Первый — «Соленая вода» — поставлен еще в 1943 году солистом Большого театра Сергеем Коренем. Вторым номером стала музыкально-танцевальная фантазия (фата Моргана. «В блеске свеч») на тему вальса Евгения Доги (соло на флейте — Светланы Стрючок). Использованный в номере иллюзионный прием позволил главной исполнительнице в финале даже воспарить над сценой.

Третий девятиминутный номер — «ТанцОвальный павильонЪ» — музыкально-хореографический экскурс в исторический танец 19-20 веков: кейкуок (прародитель джайва), матчиш, чарльстон, тустеп, степ денс и свинг. Такое собрание позволило показать эволюцию танца.

Самым ярким номером программы стала «Половецкая пляска с хором» из оперы Бородина «Князь Игорь» в сопровождении хора ансамбля. Севастопольцы помнят, что этому номеру исполнилось уже 20 лет.

— Невозможно не отметить участие в номере детского образцового хора «Жаворонок» Севастопольского Дворца детского и юношеского творчества. Саму «Половецкую пляску» мы не просто восстановили, но обновили и уплотнили хореографию, придали ей более ясную смысловую нагрузку. Соло блестяще станцевали артистка балета Юлия Ващилло вместе с Максимом Оникиенко и Денисом Гонтаревым, — прокомментировал Ю.Слонченко.

Из рассказа следует, что особого времени для подготовки к конкурсу у черноморцев почти не было из-за плотного графика работы. За две недели до этого коллектив провел концерты в Театре Российской армии, затем были выступления в Ставрополе и снова в Москве в рамках церемонии награждения победителей Всероссийского фестиваля прессы «Медиа-Ас».

Собственно, спустя несколько часов после объявления результатов смотра-конкурса черноморцев уже ждал самолет для вылета на очередное выступление в Санкт-Петербург.

Напомним, что Ансамбль песни и пляски Черноморского флота принадлежит к числу старейших творческих коллективов Вооруженных Сил Российской Федерации. Созданный 18 марта 1932 года приказом наркома обороны СССР Климента Ворошилова, в настоящий момент он известен далеко за пределами флота и СНГ.