В Севастополе открывают футбольный комплекс парка «Патриот»

В субботу, 1 июня, в районе ТК «Новацентр» на ул.Отрадная, 16, торжественно откроют первый объект кластера «Центральный» Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Южного военного округа.

По окончании церемонии на стадионе пройдет первый футбольный матч между командами Черноморского флота и «Спартак Севастополь».

Новый футбольный комплекс (общая площадь 2500 кв.м, размер поля 60 на 40 метров), построен по стандартам любительской футбольной лиги и включает в себя благоустроенные раздевалки, зону для зрителей и парковку. На его базе будет работать детско-юношеская школа «Спартак-Юниор», официальный представитель академии имени Федора Черенкова.

В составе данного кластера планируется создание административно-выставочной, культурно-развлекательной, ландшафтно-парковой зон, а также зоны динамического показа образцов вооружения, на которой в конце июня 2019 года пройдут мероприятия международного военно-технического форума «Армия-2019».