В России начинает работать финансовый омбудсмен

C 1 июня 2019 года для страховых организаций, занимающихся ОСАГО, ДСАГО и КАСКО (так называемые моторные виды страхования), становится обязательным взаимодействие с уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг (финансовым омбудсменом).

Финансовый уполномоченный будет рассматривать обращения, связанные с имущественными претензиями гражданина к страховой компании при нарушении ею обязательств по страховому возмещению, и претензии, где размер требований не превышает 500 тысяч рублей. Ранее все подобные вопросы относились к компетенции судов.

Финансовый уполномоченный принимает и рассматривает обращения бесплатно. Срок рассмотрения отсчитывается с даты подачи обращения и составляет от 15 до 30 рабочих дней.

При этом Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России продолжит обеспечивать защиту прав потребителей страховых услуг и применение мер надзорного реагирования к нарушителям по вопросам, не связанным с гражданско-правовыми спорами между сторонами.

Институт финансового уполномоченного введен в целях повышения эффективности досудебного урегулирования споров между потребителями и финансовыми организациями, а также снижения числа споров, в том числе судебных, и повышения доверия потребителей к финансовому рынку.

Более подробную информацию о Службе финансового уполномоченного можно получить на официальном сайте: finombudsman.ru.