Сделали диспансеризацию доступной

Согласно новому порядку, в России людям старше 40 лет рекомендовано проходить диспансеризацию ежегодно. Об этом сообщила заведующая отделом организационно-методического обеспечения профилактической работы Департамента здравоохранения Татьяна Денисова.

— Профосмотры и диспансеризация взрослого населения в возрасте от 18 до 39 лет проводятся раз в три года, старше 40 лет — каждый год, — сообщила Т.Денисова.

Цель профилактического осмотра — раннее выявление факторов риска развития заболеваний, риска немедицинского употребления сильнодействующих психотропных веществ, определение групп здоровья и консультирование населения в части дальнейшего образа жизни. Профосмотр — первый этап диспансеризации, второй предполагает дополнительные исследования, в зависимости от возраста.

— В рамках профосмотра проводится анкетирование на выявление факторов риска, осложненной наследственности, злоупотребления алкоголем, курением, немедицинское использование наркотических средств, проводится антропометрия с учетом индекса массы тела. Кроме того, исследуется холестерин, определяются сердечно-сосудистые риски, далее в зависимости от возраста проводится электрокардиография, измеряется внутриглазное давление, берутся скрининги на выявление злокачественных образований.

Т.Денисова призвала севастопольцев (независимо от возраста) пройти диспансеризацию, для чего обратиться в поликлинику по месту жительства, в кабинет профилактики.

По ее словам, при существующих стандартах о проведении диспансеризации за один день сделать это не всегда возможно, но в кабинете профилактики обещают подобрать наиболее удобный график прохождения, уложив весь процесс в один-два визита.

— В настоящее время поликлиники пересматривают свой режим работы, с увеличением вечернего срока приема пациентов и продления срока работы кабинета профилактики, в том числе с учетом работы в выходные дни. Также планируется привлекать специалистов из стационаров. В целом процесс диспансеризации планируется сделать более доступным, — продолжила Т.Денисова.

По ее информации, поликлиники уже сейчас работают до 19.00, рассматривается возможность увеличения работы в вечернее время, а также полный рабочий день в субботу.

Специалист горздрава также напомнила, что диспансеризация проводится на добровольной основе, с правом отказа от каких-либо отдельных исследований и диспансеризации в целом.

Еще одна ценная озвученная информация — о предоставлении работодателем с 1 января (согласно Трудовому кодексу) дополнительного оплаченного дня (раз в три года) на прохождение диспансеризации. А предпенсионерам — двух дней. Причем, в связи с изменением порядка диспансеризации, прогнозируется пересмотр этой нормы в сторону увеличения.

По мнению Т.Денисовой, нынешняя невысокая активность населения Севастополя объясняется сложностями прошлых лет попадания на прием к специалистам.

— Сейчас все поменялось, кабинеты профилактики стали доступными, — утверждает Т.Денисова.

Все интересующие вопросы о диспансеризации можно задать по телефону контакт-центра здравоохранения Севастополя:

— 8 (800) 5-800-800 — с мобильных телефонов;

— 0 (800) 5-800-800 — со стационарных (с городских) телефонов.

Ежедневно с 8.00 до 17.00. Звонок бесплатный.