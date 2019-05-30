О правилах повышения фиксированной выплаты к пенсии 80-летним пенсионерам

Пресс-служба ГУ Отделения ПФР по Севастополю объяснила, как и когда увеличивается пенсия после 80 лет, и почему у некоторых жителей Крымского полуострова этого не происходит.

Пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, в беззаявительном порядке устанавливается фиксированная выплата в двойном размере. Данная выплата, наравне со страховой частью, входит в состав страховой пенсии по старости. В 2019 году размер фиксированной выплаты составляет 5334 рублей.

При достижении 80 лет фиксированная выплата не удваивается у инвалидов I группы, получающих страховую пенсию по старости, поскольку данная фиксированная выплата изначально (при назначении пенсии) устанавливается в увеличенном размере. Также пенсия не увеличивается у тех 80-летних, кто получает социальную пенсию или страховую пенсию по потере кормильца.

В то же время получатели пенсии по случаю потери кормильца при достижении 80 лет могут обратиться с заявлением о переходе на свою страховую пенсию по старости, в которой фиксированная выплата будет удвоена. И в случае, если ее размер окажется больше получаемой пенсии по случаю потери кормильца, — перейти на нее.

Важно помнить, что на получение повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости 80-летним крымчанам и севастопольцам влияет сохраненный размер пенсии.

Напомним, что с 1 апреля 2014 года украинские пенсии были переведены в рубли по установленному курсу 3,8, а затем поэтапно увеличены в два раза. Тот размер пенсии, который выплачивался пенсионерам на 31 декабря 2014 года, стали называть «сохраненным размером».

С 1 января 2015 года пенсии крымчан и севастопольцев были пересчитаны по российскому законодательству. В случае, когда размер российской пенсии меньше размера «сохраненной», пенсионеру продолжают выплачивать «сохраненную» пенсию. Пенсия, рассчитанная по российскому законодательству, начинает выплачиваться только тогда, когда ее размер превысит сохраненный.

Важно это понимать, так как сохраненная пенсия не индексируется и не пересчитывается, в то время как фиксированная выплата удваивается только для российской пенсии.