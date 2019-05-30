Генеральный план будет утверждать уже новое заксобрание

Правительство Севастополя обязано в срок не позднее 100 дней внести на рассмотрение в Законодательное собрание проект генерального плана. Такое решение принял Ленинский районный суд 29 мая 2019 года.

Так, суд посчитал обоснованными требования городской прокуратуры и понудил правительство Севастополя, а также Департамент архитектуры и градостроительства осуществить процедуру подготовки и согласования проекта генерального плана города в установленном законом порядке, сообщила пресс-служба суда.

В Законодательном собрании считают, что правительство специально затягивает представление генплана в городской парламент до выборов, надеясь, что новые депутаты будут более сговорчивы. Выборы пройдут 8 сентября, как раз через 100 дней. Очевидно, что решение суда на руку правительству.

Новый генеральный план Севастополя начали разрабатывать с 2014 года. На общественное обсуждение его представили в мае 2017 года. Подавляющим большинством жителей генплан был признан антинародным и его отправили на корректировку.