«Интермузей» представит проект культурного комплекса на мысе Хрустальный

Международный фестиваль «Интермузей» начинает работать 30 мая в центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. Основа экспозиции фестиваля этого года — презентация передовых музейных проектов федеральных музеев: музейных комплексов в Калининграде, Севастополе, Владивостоке, Кемерово, сообщили в пресс-службе фестиваля.

В течение четырех дней российские и зарубежные специалисты из более 400 музеев России и других стран смогут обсудить вопросы и перспективы развития музейной отрасли на открытых дискуссионных площадках, конференциях и круглых столах.

Ежегодный фестиваль «Интермузей» проводится с 1999 года.