30 мая в Кремле вручат ордена многодетным родителям

Накануне Дня защиты детей Президент РФ наградит многодетные семьи орденами «Родительская слава». Среди удостоенных награды в этом году семьи из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Республик Алтай и Башкортостан, Кабардино-Балкарии, Свердловской и Сахалинской областей, сообщили в пресс-службе главы государства.

Севастопольцы — это семья Сергея и Оксаны Лисейцевых. У них девять детей.

Глава семьи — успешный предприниматель и меценат. Севастопольцы хорошо знают строительно-торговую компанию «Добрострой» и частную школу «Мириамполь», учредителем которых является С.Лисейцев.

Справка

Орденом «Родительская слава» награждаются многодетные матери и отцы за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Вместе в наградой выплачивается вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. Также обладателю ордена может быть присвоен статус ветерана труда, но для этого необходимо иметь определенный трудовой стаж.

В год орденом могут быть награждены только две семьи, проживающие в одном регионе.

Для награждения многодетная семья приглашается в Кремль, где орден вручает лично Президент России.