В Севморпорту поставили заслон опасной инфекции

В Севастопольском морском порту прошли межведомственные учения по отработке пропуска через государственную границу в случае выявления на борту судна больного.

На один из причалов Севморпорта 28 мая в 9.30 прибыли представители ведомств, так или иначе связанных с санитарно-эпидемиологической службой, а у причала было ошвартовано судно, «прибывшее из неблагополучной страны». На его борту, по предварительной информации, находился пассажир с признаками инфекционной болезни.

Незамедлительно были приняты меры по ограничению доступа на причал посторонним лицам. В порт прибыла машина скорой помощи со специализированной бригадой медиков. На борт судна поднялся санитарный врач Роспотребнадзора для выяснения состояния больного и постановки предварительного диагноза. Только после завершения процедуры был разрешен доступ на борт бригаде скорой помощи. Медики, осмотрев больного, приняли решение о его госпитализации. Пострадавшего, а им оказалась женщина, возвращавшаяся из турпоездки, в машине скорой помощи отправили в стационар.

После этого была проведена дезинфекция всех помещений судна, а оно само вместе с экипажем было оставлено пришвартованным у причала с соблюдением всех возможных мер карантинного режима.

За разъяснением о происходящем мы обратились к начальнику отдела надзора на транспорте санитарной охраны территории Регионального отдела Роспотребнадзора Сергею Лепику.

— Сегодня мы отрабатывали межведомственные учения по взаимодействию всех представителей государственных контрольных органов в пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации в случае выявления на борту судна условного больного. Были задействованы представители пограничного управления, таможенной службы, Роспотребнадзора, Россельхознадзора и медицинские организации Севастополя. Мероприятие проведено с целью проверки знаний и тренировки умения сотрудников соответствующих служб, необходимых для санитарной охраны территории Российской Федерации. В данном случае отрабатывалась версия условного больного с инфекцией международного значения. Ставилась задача локализовать очаг, госпитализировать больного и не допустить проникновения на территорию РФ инфекционного заболевания. Все службы отработали на «отлично», инфекция не проникла, — подытожил С.Лепик.