В лесах Крыма проведут инвентаризацию

Специалисты филиала ФГБУ «Рослесинфорг» «Центрлеспроект» приступили к выполнению работ по государственной инвентаризации лесов на территории Республики Крым и Севастополя. Об этом Крыминформу сообщили в пресс-службе Рослесинфорга.

Ранее такая инвентаризация на полуострове не проводилась.

«Такие работы проводятся впервые, так как государственная инвентаризация лесов России началась в 2008 году, когда Крым входил в состав Украины, поэтому актуальных сведений о лесах полуострова, их количественных и качественных характеристиках не имеется. В рамках проведения работ по определению количественных и качественных характеристик лесов, которые начнутся в середине июня, будет заложено 250 постоянных пробных площадей на территории 11 лесничеств общей площадью 271,9 тысячи гектаров», — сообщили в ведомстве.

Помимо работ по определению количественных и качественных характеристик лесов полуострова специалисты крупнейшего лесоучетного учреждения России проводят оценку качества и эффективности мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, использованию лесов на территории Куйбышевского лесничества в Крыму. Для выборочных натурных обследований отобрано 28 лесных участков с выполненными в 2018 году мероприятиями.