Проводится проверка по факту гибели ребенка в скатившемся с горы автомобиле

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым по сообщению о смерти малолетней девочки, оставленной в автомобиле, который съехал со склона горы в Симферопольском районе, организована доследственная проверка.

По версии следствия, вечером 28 мая муж, жена и их пятилетняя дочь на автомобиле ВАЗ-2121 поехали отдыхать на природу под Симферополем: заехали на гору Мурун-Кир, наблюдали за закатом и ужинали на открытом воздухе. Ребенок отошел от родителей, сел в автомобиль, который стоял на склоне в 20 градусов. Машина покатилась. Остановить «Ниву» родителям не удалось. Неуправляемый автомобиль проехал несколько сотен метров, въехал в стену нежилого дома и перевернулся. Девочку доставили в больницу, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

В настоящее время проводятся следственные действия и проверочные мероприятия, направленные на полное установление всех обстоятельств и причин произошедшего, говорится в сообщении пресс-службы СК.

Позже появилось сообщение, что СК России по Республике Крым по результатам процессуальной проверки возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).