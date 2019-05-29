Парад детских колясок посвятят Дню защиты детей

В День защиты детей 1 июня в парке Победы состоится ежегодный парад колясок. Это первое общественное мероприятие после открытия первого этапа первой очереди обновленного парка.

За организацию этого безусловно значимого для города события в 2019 году взялась комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Департамента общественной безопасности.

Как сообщается, участникам парада колясок обещан бесплатный проезд до места проведения. Правда, только в одну сторону, и по факту предъявления флаеров, которые выдают в детских дошкольных учреждениях.

Внимание! Время проведения парада изменили! Чтобы принять участие в параде, необходимо зарегистрироваться на месте проведения с 14.00, чтобы встать в парадный строй в 15.00.

Родителям-участникам предложено проявить максимум фантазии для преображения транспортного средства своего малыша. Три самых креативных идеи будут объявлены победителями и отмечены грамотами и призами. И остальные участники парада не останутся без внимания. Абсолютно все получат дипломы, обещают организаторы.